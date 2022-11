Der Madinah-Pavillon, das Juwel in der Krone des Smart City Expo World Congress, Barcelona

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der Smart City Expo World Congress (https:

//www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=smartcityexpoworldcongress&highlighted

UpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6997956258586587136) 2022 wird als eines der

besten Design-City-Foren der letzten Zeit in Erinnerung bleiben. Drei Tage lang

bringt die größte internationale Veranstaltung für Städte in diesen Tagen rund

20.000 Experten, Akademiker, Vertreter von Städten, internationalen

Organisationen und Technologieunternehmen in Barcelona zusammen, um sich mit der

Zukunft der Städte unter den Aspekten Nachhaltigkeit, Inklusion, digitale

Rechte, Resilienz und vor allem die Ausrichtung auf den Menschen zu befassen.



Der Pavillon der Stadt Madinah ist in diesem Jahr das Juwel in der Krone. Rund

200 m² Kultur, Innovation und Ruhe an einem Stand, der vorwiegend von den

Bürgern inspiriert wurde.