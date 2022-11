Alibaba gewannen nach einem schwächeren Start 8,3 Prozent. Der chinesische Online-Handelsriese verbuchte im abgelaufenen Quartal zwar einen Milliardenverlust, Analysten äußerten sich aber positiv über die Kostenkontrolle und Verbesserungen in Sachen Profitabilität. Zudem kündigte das Management Pläne an, sein Aktienrückkaufprogramm aufstocken zu wollen und äußerte sich optimistisch zum Thema Covid-Beschränkungen in China. Mit der Einführung der 20-Punkte-Pandemie-Maßnahmen durch die staatlichen Behörden seien positive Auswirkungen zu erwarten, sagte Alibaba-Chef Daniel Zhang./ck/he

Schwerer taten sich die Anleger beim Chipkonzern Nvidia . Die Aktien schlugen eine Berg- und Talfahrt ein und gaben zuletzt um 0,8 Prozent nach. Der Entwickler von Grafikprozessoren hatte im vergangenen Quartal zwar einen kräftigen Umsatzrückgang verbucht, dieser fiel aber weniger deutlich aus als befürchtet. Das Ziel für die Erlöse im vierten Quartal hinke jedoch leicht hinter dem Konsens her, wie es seitens der Bank of America hieß.

Wegen eines sich verschlechternden Konsumklimas hatte am Mittwoch der US-Einzelhändler Target bereits seine Jahresziele gekappt und damit Sorgen um das Weihnachtsquartal heraufbeschworen. Dagegen hob nun der Warenhauskonzern Macy's den Gewinnausblick deutlich an. Die Anleger zeigten sich erleichtert. Die Aktien von Macy's sprangen um 15 Prozent hoch.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem starken Lauf seit Mitte Oktober ist die Rally an den US-Börsen seit fast einer Woche ins Stocken geraten. Zwar drehten die wichtigsten Indizes am Donnerstag im Verlauf mehrheitlich ins Plus, blieben aber innerhalb ihrer recht begrenzten Handelsspannen der vergangenen Tage.

