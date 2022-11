The Information wählt Shanghai BangBang Robotics unter die Top 50 Most Promising Startups 2022

SCHANGHAI, 17. November 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai BangBang Robotics Co. Ltd (BangBang Robotics), ein weltweit führender Serviceanbieter von elektrischen Rollstühlen und Elektromobilen, wurde in The Information als Nummer 1 der Top 50 (TI50) Most Promising Startups 2022 in Asien bezeichnet.

Als eine der wichtigsten Medienpublikationen für Technologie im Silicon Valley hat The Information zehntausende von zahlenden Abonnenten in 84 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Die TI50 ist eine jährlich erscheinende Liste, die 50 Unternehmen aus aller Welt auswählt, die das Potenzial haben, die wertvollsten Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen zu sein.