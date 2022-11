MIRO GEHT ÜBER DAS ONLINE-WHITEBOARD HINAUS UND HILFT TEAMS, DAS BESTE AUS DER LEISTUNGSSTARKEN SOFTWARE FÜR VISUELLE ZUSAMMENARBEIT ZU MACHEN

Seite 2 ► Seite 1 von 4

San Francisco und Amsterdam (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen stellt auf derDistributed '22 mehrere neue Produktfunktionen und Integrationen vor, die dieProduktivität durch die Konsolidierung von Inhalten und den beliebtesten Toolsin einem Teamarbeitsbereich beschleunigen sollen.https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3711204-1&h=2643061951&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3711204-1%26h%3D1466117306%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.miro.com%252F%26a%3DMiro&a=Miro ®, die Online-Plattform zurBeschleunigung von Innovationen durch visuelle Zusammenarbeit, gab heute dieEinführung mehrerer neuer Funktionen und einer Reihe von Integrationen bekannt,die das Erlebnis der visuellen Zusammenarbeit für seine 45 Millionen Nutzerverbessern sollen. Insbesondere stellte das Unternehmen seine neuestenFunktionen als Teil eines digitalen Hubs vor, der die Produktivität von Teamsdurch die Konsolidierung der beliebtesten Tools in einem Teamarbeitsbereichbeschleunigt. Mit den neuesten Versionen, die auf der Distributed '22 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3711204-1&h=952265555&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3711204-1%26h%3D470525982%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmirodistributed.com%252F%26a%3DDistributed%2B%252722&a=Distributed%C2%A0%2722) vorgestellt wurden, hat jedes Teammitglied die Möglichkeit, auf die für seinProjekt wichtigen Inhalte zuzugreifen, sie gemeinsam zu nutzen und sie in denrichtigen Kontext zu setzen - mit Live-Content entfallen zeitraubende Arbeitenwie das Wechseln von Anwendungen.Distributed '22, die vierte jährliche Anwenderkonferenz von Miro, ist dafürvorgesehen, Unternehmen dabei zu helfen, "Raum für Menschen zu schaffen". Diemeisten Teams, unabhängig von Standort oder Größe, sind auf ihre digitalen Toolsangewiesen, um ihre Arbeit zu erledigen, aber verschiedene Teams verwenden oftunterschiedliche Tools, sodass der Wissensaustausch zu einer komplizierten,mühsamen Aufgabe wird. Hinzu kommt, dass die von den Teams am häufigstenverwendeten Tools nicht immer gut zusammen funktionieren und nur selten diewichtigsten Informationen in den richtigen Kontext setzen, was die Arbeit fürTeams an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Zeitzonen erschwert."Mit dem Übergang zu neuen, modernen Arbeitsmodellen finden Projekte undArbeitsvorgänge nun in der digitalen Welt statt. Und obwohl vieles für dieLeistungsfähigkeit der Technologie spricht, behindert die ausufernde Zahl der