Erdgashändler können jetzt Erstattungsanträge für Soforthilfe stellen

BERLIN (dpa-AFX) - Für die Energie-Soforthilfe im Dezember können rund 1500 Erdgaslieferanten und Wärmeversorgungsunternehmen von sofort an die Auszahlung ihres Erstattungsanspruch beantragen. Das teilten die Bundesministerien für Wirtschaft und Finanzen am Donnerstagabend in Berlin gemeinsam mit.

Die Soforthilfe Dezember kommt Privathaushalten sowie kleinen und mittleren Unternehmen zugute. Sie soll ein Ausgleich sein für die gestiegenen Energierechnungen im Jahr 2022, wie die Ministerien erläuterten. Sie überbrücke die Zeit bis zur geplanten Einführung einer Gas- und Wärmepreisbremse im Frühjahr. Das Geld bekommen die Verbraucher über ihre Energieversorger.