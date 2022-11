CGTN China ruft zur digitalen Zusammenarbeit auf, um die globale wirtschaftliche Erholung zu fördern

Peking (ots/PRNewswire) - Die Schaffung eines globalen Konsenses und die

Stärkung des Vertrauens in die weltweite wirtschaftliche Erholung ist ein

wichtiges Thema des 17. G20-Gipfels, der unter dem Motto "Recover Together,

Recover Stronger" (Gemeinsam erholen, stärker werden) steht.



Als neue treibende Kraft für das globale Wirtschaftswachstum ist die digitale

Wirtschaft von großer Bedeutung. Der Wertzuwachs der digitalen Wirtschaft in 47

Ländern der Welt erreichte 2021 einen Wert von 38,1 Billionen Dollar, was einem

Anstieg von 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie aus dem "World

Internet Development Report 2022" hervorgeht.