LAURENT GARDINIER, NEUER PRÄSIDENT VON RELAIS & CHÂTEAUX, GEWÄHLT AM 14. NOVEMBER 2022 IN VENEDIG, ANLÄSSLICH DES 52. JAHRESKONGRESSES DER VEREINIGUNG

Paris (ots/PRNewswire) - Es ist offiziell: Laurent Gardinier wird am 1. Januar

2023 nach einer sechswöchigen Übergangsphase die Nachfolge des derzeitigen

Präsidenten Philippe Gombert antreten.



Der neue Präsident: Der Ehrgeiz, unsere Engagements zu bekräftigen





Laurent Gardinier, zusammen mit seinen Brüdern Mitinhaber des Relais & ChâteauxDomaine Les Crayères in der Champagne und des Pariser Restaurants Le Taillevent,bisher französischer Landesdelegierter innerhalb der Vereinigung und seit 17Jahren Mitglied des Verwaltungsrats, knüpft an die Engagements seines Vorgängersan. Der neue Präsident wird sich in den Dienst der Mitglieder stellen und dieGeschlossenheit der großen Familie von Relais & Châteaux sowie die Umsetzung derGrundwerte, die die Marke verkörpert, gewährleisten. Zusammen mit einemerfahrenen Managementteam, das von demselben Serviceverständnis geleitet wird,wird er die demokratische Dynamik der Vereinigung sicherstellen und gleichzeitigdem Management klare, ausgewogene und ehrgeizige Entwicklungs- undLeistungsziele vorgeben."Ich sehe drei wichtige Schwerpunkte: die Verringerung des ökologischenFußabdrucks durch realistische wirtschaftliche Lösungen; die Bewahrung derVielfalt, insbesondere unter Federführung unserer Küchenchefs undKüchenchefinnen; ein respektvoller Umgang mit jedem einzelnen unsererMitarbeitenden mit Übernahme einer erweiterten gesellschaftlichen Verantwortungund gleichzeitig einer Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts unsererVereinigung" , erklärt Laurent Gardinier.Der scheidende Präsident: Engagement an erster StellePhilippe Gombert bekleidete das Amt des Präsidenten seit seiner Wahl im November2013 und wird als Ehrenpräsident und Mitglied des Mitgliedernetzwerk-Ausschussesweiterhin eine aktive Rolle in der Vereinigung spielen. Zusammen mit seiner FrauStéphanie ist er Eigentümer des Château de la Treyne in der Dordogne, das seit1992 Mitglied von Relais & Châteaux ist. Im Rahmen seiner Präsidentschaftstellte er vor der UNESCO am 18. November 2014 ein Manifest vor, das sich dafüreinsetzt, "die Welt durch Kulinarik und Gastfreundschaft zu verbessern" und "dieArts de Vivre zur zehnten Kunst zu erheben". Dieses Manifest, das in engerZusammenarbeit mit Olivier Roellinger, dem Vizepräsidenten von Relais & Châteauxund einem für die Zukunft unseres Planeten engagierten Küchenchef, ausgearbeitetwurde, definiert die Gastfreundschaft und die Kulinarik unter Berücksichtigungdes Planeten und der Menschen sowie der Einzigartigkeit der 580 Mitglieder vonRelais & Châteaux in 65 Ländern."Ich bin sehr optimistisch, denn mit dem Executive Committee, dem Managementteam