Lucid gibt Eröffnung der ersten Schweizer Verkaufsfiliale in Genf bekannt

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die große Eröffnung des Lucid Studio im Cours de

Rive 10 findet am 18. November statt



Luxus-Elektrofahrzeugen neue Maßstäbe setzt, hat heute angekündigt, dass sie am

Freitag, den 18. November 2022, ihre erste Verkaufsfiliale in der Schweiz

eröffnen wird - das Lucid Studio am Cours de Rive 10 in Genf.



Das Luxusgeschäft im Herzen Genfs wird die Kunden dazu einladen, die Marke Lucid

und ihre Produkte hautnah zu erleben. Das Schweizer Studio ist nach dem Münchner

Studio, das im Mai dieses Jahres eröffnet wurde, der zweite

Einzelhandelsstandort des Unternehmens in Europa. Lucid beabsichtigt, seine

physische Präsenz in den kommenden Jahren auf weitere Länder in Europa

auszuweiten.