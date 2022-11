Pyrowave setzt neuen Standard mit 100 % rückverfolgbarem recyceltem Styrol

Montreal (ots/PRNewswire) - Im Anschluss an die Advanced Recycling Conference in

Köln, Deutschland, gab Pyrowave heute bekannt, dass das Unternehmen eine

wichtige Etappe für die Zukunft des globalen Kunststoffrecyclings und im Kampf

gegen den Klimawandel erreicht hat. Die Pyrowave-Technologie hat die

Qualitätstests der Michelin-Gruppe mit dem ersten zu 99,8 % reinen recycelten

Styrolmonomer, das aus Polystyrolabfällen hergestellt wurde, erfolgreich

bestanden. Recyceltes Monomer kann nun in industrielle Elastomerchargen

integriert werden. Zum ersten Mal wird ein Endprodukt vollständig

rückverfolgbares und getrennt recyceltes Styrol enthalten, wobei das gesamte

Styrol physisch im Produkt vorhanden ist und nicht nur in der Liste der

Inhaltsstoffe erwähnt wird.



Ein Container mit etwa 3 Tonnen recyceltem Styrol hat Montreal in Richtung des

Michelin-Werks in Frankreich verlassen. Nach jahrelangen Tests wird Michelin in

der Lage sein, Chargen von industriellen Styrol-Butadien-Kautschuk-Produkten

(SBR) mit recyceltem Styrol von Pyrowave herzustellen, was einer Menge von mehr

als 1.000 Pkw-Reifen entspricht.