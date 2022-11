Rezept gegen Rezession, Kommentar zu Siemens von Michael Flämig

Frankfurt (ots) - Wo bleibt sie denn, die Rezession? Die Auguren haben das

wirtschaftliche Schrumpfen so fleißig angekündigt und so gut begründet, dass sie

eigentlich bald gesichtet werden müsste. Wer allerdings in die

Quartalsergebnisse vieler Dax-Unternehmen schaut, der sieht vor allem: gute

Zahlen. Wichtiger noch allerdings ist, dass dieser Optimismus auch auf die

Geschäftspläne durchschlägt. Dies zeigt das Beispiel der Siemens-Firmen, die

wegen ihres gebrochenen Geschäftsjahres das Budget 2023 früher als die

Konkurrenz planen müssen.



Wenn ein Medizintechnik-Spezialist wie Healthineers sich ein Wachstum des

bereinigten Umsatzes von 6 bis 8 % vornimmt, mag dies kein Argument gegen eine

aufziehende Rezession sein, schließlich agiert der Konzern in einer

konjunkturunabhängigen Branche.