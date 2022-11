Die Veranstalterin, die indonesische First Lady Iriana Joko Widodo, begrüßte Peng bei ihrer Ankunft. Peng sah sich zusammen mit den Ehepartnern anderer Staatsoberhäupter einen balinesischen Tanz an und es wurden Gruppenfotos gemacht.

BEIJING, 17. November 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, nahm am Dienstag an einer Veranstaltung der Ehefrauen der G20-Führer auf Bali, Indonesien, teil.

In Begleitung von Iriana sah sich Peng Ausstellungen von lokalen Musikinstrumenten, Trachten, aus Rattan geflochtenen Produkten, Stickereien und ökologischen Lebensmitteln an. Sie wurde auch Zeugin des Herstellungsprozesses traditioneller indonesischer Handwerkskunst, darunter das Weben von Palmblättern und das Prägen von Mustern des Logos des G20-Gipfels und von Blumen auf eine gewebte Tasche.

Während der Veranstaltung würdigte Peng die indonesische Idee, das Kunsthandwerk mit der Befähigung der Frauen, der Armutsbekämpfung und dem Umweltschutz zu verbinden. Sie wies darauf hin, dass die beiden Länder die Zusammenarbeit in verwandten Bereichen verstärken und einen Beitrag zur industriellen Armutsbekämpfung in der Region und zum Umweltschutz leisten könnten.

In den letzten Jahren hat sich die kulturelle Kommunikation zwischen China und Indonesien verbessert. Im Jahr 2021 wurde an der Guangxi Arts University in Südchina ein Gamelan-Workshop eröffnet, eine der populärsten Formen traditioneller Musik in Indonesien mit Xylophonen, Trommeln, Gongs und anderen Instrumenten, die es den Chinesen ermöglicht, die lokale Musik zu erlernen und sich an ihr zu erfreuen.

Im November 2022 wurden in Indonesien auf der Indonesia International Book Fair vier Bücher von Chinas Social Sciences Academic Press und Yayasan Pustaka Obor Indonesia veröffentlicht. Die Bücher, darunter „Der chinesische Traum und der chinesische Weg", „Hoffnung für eine bevölkerungsreiche Nation", „2050: Chinas kohlenstoffarmer Wirtschaftswandel" und „Über den landwirtschaftlichen Wandel eines großen Landes", sind die jüngsten Ergebnisse eines Literaturübersetzungsprojekts, das die beiden Länder gemeinsam durchgeführt haben. Im Rahmen des Projekts kommen weitere Bücher über die Entwicklung und das kulturelle Erbe Chinas nach Indonesien.

Mit dem sich verbessernden Bildungsumfeld entscheiden sich in den vergangenen Jahren immer mehr indonesische Studenten dafür, nach China zu kommen, um sich in verschiedenen Studienbereichen weiterzubilden. Im Jahr 2021 studierten rund 15.000 Indonesier In China. Während China zu den Ländern gehört, die von Indonesiern bevorzugt werden, um sich weiterzubilden, studierten chinesische Studenten auch an indonesischen Universitäten.

Die Menschen aus China und Indonesien erfreuen sich einer langjährigen Freundschaft, und beide Länder haben in den vergangenen Jahren einen regen Austausch zwischen den Menschen erlebt, erklärte Peng bei einem Treffen mit der indonesischen First Lady Iriana Joko Widodo im Juli 2022.

Indonesien bietet chinesischen Touristen seit 2015 eine visafreie Einreise an, die es ihnen ermöglicht, sich bis zu 30 Tage im Land aufzuhalten. Im Jahr 2018 besuchten mehr als 2,1 Millionen Touristen vom chinesischen Festland Indonesien, was 13,52 Prozent aller internationalen Besucher ausmacht, wie Daten der Statistikbehörde des Landes zeigen.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-16/Peng-Liyuan-attends-spouses-event-of-G20-leaders-in-Bali-1f0gTpBrAT6/index.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-peng-liyuan-nimmt-an-einer-veranstaltung-der-g20-fuhrer-auf-bali-teil-301682211.html