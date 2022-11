Shutterstock schließt sich mit LG AI Research zusammen, um KI-Technologie voranzutreiben und die Kreativbranche zu revolutionieren

NEW YORK, 17. November 2022 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf seinem Versprechen, seine Nutzern in die Lage zu versetzen, mit hervorragenden Inhalten und innovativen Tools über sich hinauszuwachsen, hat Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) heute seine langfristige Partnerschaft mit LG AI Research bekanntgegeben, um KI-betriebene Technologie voranzubringen. Durch die Kombination von Shutterstocks Metadaten und erstklassigen Inhalten mit den F&E-Fähigkeiten von LG AI Research werden die Unternehmen EXAONE, das KI-Bilderzeugungsmodell von LG, EXAONE Atelier, ein kreatives KI-Toolkit, und KI-basierte Bildunterschriften auf den Weltmarkt bringen. Es handelt sich um die neueste Initiative von Shutterstock, um seinen Partnern, Kunden und Mitwirkenden eine ethisch orientierte KI-Technologie in allen Phasen des kreativen Arbeitsprozesses zu bieten, während es weiterhin mit Branchenführern zusammenarbeitet, um die Zukunft der generativen KI verantwortungsvoll zu gestalten.

„LG AI Research hat eng mit Shutterstock als seinem zuverlässigsten und strategischsten Partner zusammengearbeitet, um EXAONE zu entwickeln, eine supergigantische KI, die kreative visuelle Bilder und Bildunterschriften auf der Grundlage einer einzigartigen multimodalen Architektur und einer riesigen Anzahl von Bildern und Texten erzeugen kann", erklärte Dr. Kyunghoon Bae, Leiter von LG AI Research. „Zusammen mit Shutterstock baut LG AI Research erfolgreiche kommerzielle Anwendungsfälle von EXAONE auf und erkundet brandneue Möglichkeiten auf der Grundlage von EXAONE Atelier, einem kreativen KI-Toolkit, das Designer und Schöpfer durch den Einsatz generativer KI inspirieren soll. Wir sind bereit, mit allen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um unsere Welt kreativer zu machen – inspiriert von KI und gestaltet von Menschen."