Seit der Dienstagsanalyse 15.11.2022 sprachen wir immer wieder über das noch offene GAP zu vergangenem Donnerstag, welches nur außerbörslich durchlaufen wurde, aber im XETRA-Chartbild weiter sichtbar war - zur Erinnerung hier noch einmal das alte Bild:

20221114 Xetra DAX Wochenstart

Gestern war es dann soweit. Zunächst startete der DAX fast schon euphorisch in den Handel. Die Quartalszahlen und vor allem der Ausblick von Siemens sorgten im DAX für einen Aufschlag von mehr als 60 Punkten und damit zum Erreichen des Vortageshochs, was gleichzeitig der Schlusskurs der Dienstag im XETRA-Chart und damit der Ausgangspunkt der nachbörslichen "Raketen-Bewegung" war. Ab diesem Punkt fiel der Markt sehr deutlich, schloss zunächst das neue GAP und auf dem Weg nach unten dann auch die anderen beiden Kurslücken - erst am Nachmittag startete die Erholung:

20221117 Xetra DAX Wochenverlauf

Mit dieser Erholung, die an der Wall Street zu einem kompletten Aufholen des Minusbereichs führte, konnte der DAX dann doch wieder einen Plustag absolvieren:

2022-11-17 DAX Boerse Frankfurt

Die Tiefs wurden somit gekauft und vor allem Siemens sorgte dafür, dass die Stimmung nicht komplett kippte. Zwischenzeitlich war dies der einzige Pluswert im Index und stand auch am Abend im Ranking der DAX-Aktien ganz oben:

2022-11-17 DAX-Aktien Heatmap

Mittelfristig hat sich damit die Konsolidierung erst einmal fortgesetzt gehabt, aber könnte bereits beendet sein:

20221117 Xetra DAX mittelfristig

Genau darauf blicken wir gleich im Ausblick mit den ersten Notierungen des Tages.

DAX-Start zum Freitag den 18.11.2022

Neben dem GAP zu vergangenem Donnerstag gab es am Tiefbereich auch noch die Schwelle der nachbörslichen Notierungen des Dienstags. In dieser Bandbreite verharrten wir weiterhin, hier gab es keinen Bruch auf der Unterseite:

20221118 DAX Endloskontrakt

Die Begrenzungen würde ich daher nun als Dreieck formiert enger anlegen:

20221118 DAX Endloskontrakt Dreieck

In der kleinen Zeiteinheit bliebt abzuwarten, in welche Richtung sich der Markt heute zum XETRA-Start bewegt. Ein Ausbruch aus dieser Range oder Box, wie auch immer man diese Seitwärtsphase der Nacht bezeichnen mag, ist für mich das erste Signal des Tages:

20221118 DAX Vorboerse

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Freitag den 18.11.2022

Dabei sprechen wir heute auch wieder über Aktien, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Heute wird noch JDcom melden und gestern nachbörslich gab es Zahlen von diesen Unternehmen:

20221117 Earnings after

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Nach einer weiteren Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht noch Bundesbank-Präsident Nagel am Vormittag.

16.00 Uhr blicken wir dann auf den Hausmarktindex der USA und 21.30 Uhr werden ganz regulär die CFT-Daten veröffentlicht

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

