TOKIO, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Unify Platform AG hat bekanntgegeben, dass Patrick Tsang, Vorsitzender der Tsangs Group, einem auf Innovation ausgerichteten globalen Family Office, das Ost und West verbindet, am 16. November 2022 offiziell als ein Senior Advisor in den Beirat von UNIPLAT aufgenommen wurde, der weltweit ersten* Online-Plattform, die sich auf Forscher und Unternehmer aus Feldern mit SDG-Bezug spezialisiert hat. * Basierend auf Google-Suchergebnissen.

Patrick Tsang: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202211099547/_prw_PI1fl_YJ0k1Jz1.jpg

Patrick Tsang, geboren und aufgewachsen im Vereinigten Königreich, sah sich Herausforderungen und Schwierigkeiten gegenüber, darunter Rassismus und Mobbing. „Alles ist möglich" ist das persönliche Motto von Patrick, und die Tsangs Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Motto jeden Tag in die Tat umzusetzen. Die Tsangs Group investiert in die Ideen und Technologien, die die Zukunft gestalten.

Patrick absolvierte das College of Law in England und ist ein zugelassener Anwalt in Hongkong, England und Wales. Er ist Gründungsmitglied der Arbeitsgruppe für die Zusammenarbeit zwischen Hongkong und Israel des Financial Services Development Council. Er ist außerdem Mitglied von YPO Global One und Gründungsmitglied des Monaco Private Label Young Leaders. Zurzeit ist Patrick beim Owner/President-Management-Programm der Harvard Business School eingeschrieben, das er voraussichlich 2023 abschließen wird. Als Fürsprecher von philanthropischer Arbeit ist er Fellow der International Award Foundation World Fellowship des Duke of Edinburgh und der ehemalige Präsident des Rotary E-Club von Hongkong. Patrick ist ein internationaler Hauptredner zu den Themen Finanzen, Technologie, Fintech, Blockchain, KI und Leadership.

UNIPLAT freut sich, eine so global denkende und einflussreiche Führungskraft als Senior Advisor begrüßen zu können, und freut sich, fortan neue Erkenntnisse aus seiner Sicht für die Entwicklung und Erweiterung der Plattform zu gewinnen.

„UNIPLAT ermöglicht es globalen Forschern und Unternehmern, Öffentlichkeit zu erlangen und Kontakte zu knüpfen, und trägt damit zur Verbesserung von globaler Forschung und humanitären Projekten bei. Seine Vision passt perfekt zu unseren Zielen in Bezug auf soziale Initiativen. Ich freue mich, Teil dieses bedeutsamen Projekts zu sein und einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben", erklärte Patrick Tsang, Vorsitzender der Tsangs Group, in Reaktion auf seine neue Rolle als Senior Advisor bei UNIPLAT.