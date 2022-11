GOLDMAN SACHS stuft Grand City Properties auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 10,90 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da die Zinsen in Europa nun zumindest etwas langsamer steigen dürften, erschienen einige Immobilienwerte durchaus attraktiv, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Da das Zinsniveau aber für einige Zeit hoch bleiben könnte, sei mit Blick auf die Branche mit weniger Portfolioverkäufen, niedrigeren Investments sowie auch mit Dividendenkürzungen zu rechnen. Die ersten beiden Punkte träfen insbesondere auf Real-Estate-Investment-Trust (Reit) zu./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 21:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 10,65EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,60

Kursziel alt: 10,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m