Im Jahresvergleich ist die Entwicklung im Oktober ebenfalls etwas besser als erwartet ausgefallen. In dieser Betrachtung meldete das Statistikamt nur einen Rückgang um 6,1, während Analysten ein Minus von 6,5 Prozent erwartet hatten.

LONDON (dpa-AFX) - Die Geschäfte der britischen Einzelhändler sind im Oktober gestiegen. Die Umsätze erholten sich nach zwei Rückschlägen in Folge und legten zum Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Experten waren im Schnitt von einem Anstieg um 0,5 Prozent ausgegangen.

