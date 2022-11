JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,40 € , was eine Steigerung von +44,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Prosus Registered (N) Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 58,65EUR an der Börse Tradegate.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 83,50 auf 87,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell für die Internet-Holding in einer am Freitag vorliegenden Studie an das gestiegene Kursziel für Tencent, Ergebnisse des dritten Quartals sowie die Meituan-Dividende an./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 17:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer