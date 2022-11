Givi Topchishvili in Advisory Committee von Innocan Pharma aufgenommen

Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta), 18. November 2022. Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO, FWB: IP4, OTC: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Arzneimittelverabreichungsplattformen gerichtet ist und das über ein eigenes Portfolio an geistigem Eigentum verfügt, freut sich, die Aufnahme von Givi Topchishvili in das Advisory Committee von Innocan bekannt zu geben, der sich als Berater für Geschäftsstrategien auf die Kommerzialisierung von Innovationen im Gesundheitswesen konzentrieren wird. Givi Topchishvili wird Teil des Beraterteams sein, um die Ziele von Innocan bei der Erweiterung seiner Vertriebs- und Lizenzierungsaktivitäten in den USA zu unterstützen.

Über Givi Topchishvili

Er ist Serienunternehmer, Investor und Autor und kann in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Markterschließung in Europa, Asien und den USA eine Erfahrung von 30 Jahren vorweisen. Er hat mehrere Unternehmen in den Bereichen Medien, IT, Gesundheitswesen, Unternehmensberatung und Marketing gegründet und zu einem erfolgreichen Abschluss geführt. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Transformation der Unternehmensleistung, Risikokapital, Kaufprüfungen und Post-Merger-Integration in Verbindung mit der Strategie für Schwellenmärkte.

Er folgt dem grundlegenden Prinzip des Aufbaus vertrauenswürdiger Partnerschaften und richtet sein Hauptaugenmerk stets auf das Verständnis der geschäftlichen Herausforderungen und Ziele eines Kunden auf mehreren Ebenen. Er hat effiziente Fahrpläne erstellt, die Unternehmen zu einem transformativen Wandel, zur Unternehmensentwicklung, zum Aufbau effektiver Produkt- und Vertriebskanalstrategien sowie in bestimmten Fällen zur erfolgreichen Durchführung von Fusionen und Übernahmen und Post-Merger-Integrationen führen. Als veröffentlichter Autor hat er eine Reihe von Büchern über Geschäftsstrategien geschrieben, einschließlich „Marketing in the New Millennium – Models for Success“ und „The Science of Winning in Investments, Management, and Marketing“. Er besitzt ein Ph.D.-Diplom in physikalischer Chemie und ist in einer Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen und Wirtschaftsverbänden aktiv.