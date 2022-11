Wirtschaft Schwedische Ermittler finden Sprengstoff-Spuren an Nord-Stream-Leck

Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Schwedische Ermittler haben nach eigenen Angaben Sprengstoff-Spuren an den Nord-Stream-Lecks in der Ostsee gefunden. Staatsanwalt Mats Ljungqvist, der die laufenden Ermittlungen leitet, sprach am Freitag von "grober Sabotage".



Bei den Tatortuntersuchungen in der Ostsee seien umfangreiche Sicherstellungen vorgenommen und das Gelände gründlich dokumentiert worden, wie es hieß. Nun durchgeführte Analysen zeigten Sprengstoffspuren an mehreren der gefundenen Fremdkörper. Die fortgeschrittene Analysearbeit sei zudem in der Lage, sicherere Rückschlüsse auf den Vorfall zu ziehen, sagte Ljungqvist.