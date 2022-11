pates AG nimmt neue Dimensionen an Münchener Unternehmen wächst weiter und sucht 20 neue Mitarbeiter (FOTO)

München (ots) - Die pates AG, eine Personalberatung und -agentur für die

Branchen Pharmaindustrie und Medizintechnik mit Sitz in München, sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt 20 neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind

Marketingmitarbeiter, wie Media Buyer, Content Manager und Medien-, Bild- und

Tongestalter für die Produktion von Podcasts und Inhalten für YouTube-Channels.

Außerdem werden Vertriebsmitarbeiter für die Erstansprache warmer Leads und

Recruitingkräfte gesucht, die täglich nach passendem Personal für die Kunden

suchen. Darüber hinaus sind auch Assistenzstellen zu vergeben. Die pates AG ist

ein starkes Vertriebsunternehmen, gesucht werden deshalb leistungsstarke

High-Performer. Vorwissen ist nicht erforderlich - in einem vierwöchigen

Preboarding und dem anschließenden digitalen Onboarding lernen neue Mitarbeiter

alles, was für ihre Stelle erforderlich ist. Und auch im weiteren Verlauf finden

regelmäßige Trainings statt.



Geschäftsführer Maximilian Kraft: "Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen

ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Wir wollen unser Team daher nun

schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns

im Jahr 2023 gemeinsam wachsen wollen. Bei pates zählt Leistungsorientierung und

wer Leistung zeigt, bekommt sehr viel zurück."