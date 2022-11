3,4 % der von Januar bis Juli 2022 in die EU importierten Waren kamen aus Russland

WIESBADEN (ots) -



- Deutschland war wichtigster Importeur russischer Waren in der EU und zugleich

EU-weit wichtigster Exporteur von Waren nach Russland

- Anteilsmäßig führte Bulgarien mit 11,5 % seiner Gesamtimporte die meisten

Waren aus Russland ein, Lettland exportierte mit 9,5 % die meisten Waren nach

Russland



Von Januar bis Juli 2022 wurden Waren im Wert von 137,8 Milliarden Euro aus

Russland in die Europäische Union (EU) importiert. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach Daten des europäischen Statistikamtes Eurostat

mitteilt, lag der Anteil russischer Waren an den Gesamtimporten in die EU damit

bei 3,4 %. Im Jahr 2021 hatte der Anteil bei 3,6 % gelegen.





Bulgarien führt 11,5 % seiner Importe aus Russland ein, Deutschland nur 2,6 %Bulgarien war von Januar bis Juli 2022 der EU-Mitgliedstaat mit dem höchstenAnteil russischer Importe an den nationalen Gesamtimporten. Der Anteilrussischer Waren an den gesamten Importen nach Bulgarien betrug in diesemZeitraum 11,5 % (3,6 Milliarden Euro). Auf den Rängen 2 und 3 lagen Estland miteinem Anteil von 9,7 % (1,4 Milliarden Euro) und Finnland mit 8,9 % (4,8Milliarden Euro). Im Jahr 2021 war Litauen noch der EU-Staat mit dem höchstenAnteil russischer Importe an den Gesamtimporten (11,9 %) gewesen. Im ZeitraumJanuar bis Juli 2022 ging der Anteil auf 8,5 % zurück. Auch Finnland und Estlandverringerten den Anteil russischer Waren an den Gesamtimporten. Für Finnlandhatte der Anteil im Jahr 2021 noch bei 11,7 % und für Estland bei 10,6 %gelegen. Im Gegensatz dazu stieg bei Bulgarien der Anteil russischer Importestark an (Anteil im Jahr 2021: 7,6 %). Für Deutschland lag der Anteil russischerImporte an den Gesamtimporten von Januar bis Juli 2022 bei 2,6 %. 2021 hatte ernoch 2,4 % betragen. Der Anstieg des russischen Anteils an den GesamtimportenDeutschlands ist dabei auf die stark gestiegenen Preise für Rohstoffe undEnergieprodukte zurückzuführen.Deutschland wichtigstes Empfängerland russischer WarenDie EU-Staaten mit den meisten Importen aus Russland waren im Zeitraum Januarbis Juli 2022 Deutschland mit Importen in Höhe von 22,2 Milliarden Euro, waseinem Anteil von 16,1 % an den Gesamtimporten in die EU entspricht, gefolgt vonden Niederlanden mit 22,1 Milliarden Euro (ebenfalls 16,1 %) und Italien mit19,2 Milliarden Euro (13,9 %). Bereits im Jahr 2021 waren diese Länder dieMitgliedstaaten mit den höchsten Importen aus Russland. Während die Anteile amHandel von Januar bis Juli 2022 im Falle Deutschlands (Anteil im Jahr 2021: 17,8%) und der Niederlande (2021: 16,4 %) gegenüber dem Jahr 2021 sanken, stieg derAnteil Italiens an den EU-Importen aus Russland im gleichen Zeitraum an (2021: