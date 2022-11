Statistisches Bundesamt verleiht Wissenschaftspreise 2022

WIESBADEN (ots) -



- Ausgezeichnete Dissertation: Kosten-Nutzen-Analyse zur Wirksamkeit von

Maßnahmen der Eigenheimförderung

- Prämierte Masterarbeit: Mit neuronalen Netzen das Ausmaß gemeldeter

Bautätigkeiten abschätzen

- Corona-Sonderpreis: Altersadjustierte Schätzung der jährlichen

Übersterblichkeit



Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat am 17. November 2022 zwei

herausragende wissenschaftliche Arbeiten mit dem wissenschaftlichen

Nachwuchspreis "Statistical Science for the Society" ausgezeichnet. Zusätzlich

wurde ein Corona-Sonderpreis verliehen. Im Mittelpunkt der prämierten Arbeiten

stehen Fragestellungen rund um Statistik, Datenanalyse und neue digitale

Anwendungen. Mit den Wissenschaftspreisen fördert das Statistische Bundesamt

innovative Datennutzungen sowie Methodenforschungen in wissenschaftlichen

Abschlussarbeiten mit engem Bezug zur angewandten Statistik.





Wirksamkeit von Maßnahmen der EigenheimförderungDen Wissenschaftspreis in der Kategorie "Dissertation" vergab das StatistischeBundesamt auf Empfehlung eines unabhängigen Gremiums an Dr. Alexander Daminger.Die Dissertation mit dem Titel "On the Effects of Homeownership Subsidies on theSpatial Distribution of Population, Housing, and Housing Prices within GermanCities and Regions" wurde von den Gutachterinnen und Gutachern als "zugänglichverfasst, durchweg nachvollziehbar und methodisch überzeugend" hervorgehoben.Sie entstand an der Universität Regensburg bei Prof. Dr. Kristof Dascher.Die Eigenheimzulage zählt zu den teuersten Subventionen in der Geschichte derBundesrepublik. Die Arbeit von Dr. Alexander Daminger behandelt eine politischsehr aktuelle Fragestellung nach der Wirksamkeit von Maßnahmen derEigenheimförderung. Das zentrale Argument lautet, dass dieWohneigentumsförderung in der in Deutschland implementierten Form Anreize zurDezentralisierung schaffe. Sie sorge dafür, dass junge Familien ausinnenstädtischen Mietwohnungen in geförderte Eigenheime außerhalb derStadtzentren ziehen. Dadurch verändere sich die räumliche Verteilung derBevölkerung ebenso wie die der Mietpreise.Maschinelle Lernverfahren und experimentelle DatenquelleElena Stäger wurde für ihre Masterarbeit "Neuronale Netze in der Baustatistik -Automatisiertes Erkennen von Baustellen anhand von Luftbildern" geehrt. ImRahmen der Arbeit wurden drei Convolutional Neural Networks trainiert, um zuprüfen, ob diese zur Erkennung von Baustellen auf Basis von Luftbildern genutztwerden können. Den Gutachterinnen und Gutachtern zufolge liefert die Arbeit eine