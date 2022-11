BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone nach Halbjahreszahlen von 120 auf 110 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Telekomkonzern habe nach schwache Resultaten den Jahresausblick gesenkt, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduziere seine Schätzungen, was aber vor allem an Währungseffekten liege. Seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 lägen deutlich unter dem Konsens./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 12:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 1,135EUR an der Börse Tradegate.