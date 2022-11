WARBURG RESEARCH stuft Instone Real Estate auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Instone von 13,60 auf 12,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen stehe im aktuellen Marktumfeld vor schwierigen Zeiten, wobei das hohe Vorverkaufsniveau ein Stück weit helfen sollte, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Instone Real Estate Group Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 8,48EUR an der Börse Tradegate.