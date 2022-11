Der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt, die chilenische SQM (NYSE SQM / WKN 895007), geht davon aus, dass die Lithiumpreise auch ins Jahr 2023 hinein angesichts der starken Nachfrage nach Elektromobilen – insbesondere in China – auf hohem Niveau verweilen werden.

Die Sociedad Quimica y Minera de Chile meldete für das Septemberquartal kürzlich einen Rekordabsatz des Batteriemetalls – eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahresquartal. Dieser Rekord, zusammen mit den ebenfalls sehr hohen Lithiumpreisen, machte es SQM möglich, für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 1,1 Mrd. Dollar zu melden!

Der Umsatz schoss im Berichtszeitraum auf 2,95 Mrd. Dollar empor, was mehr als eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutete. Der Umsatz aus dem Lithiumverkauf legte SQM zufolge um mehr als das Zwölffache zu.

Im Septemberquartal hatten die Lithiumpreise ein Rekordniveau von mehr als 56.000 Dollar pro Tonne erreicht, so der chilenische Konzern weiter. Und trotz der jüngst am Markt aufgekommenen Sorgen über eine mögliche Abkühlung der Lithiumnachfrage in China bleibt SQM auf Sicht positiv eingestellt.

Bei SQM geht man nämlich davon aus, dass die weltweite Lithiumnachfrage dieses Jahr um mindestens 40% steigen wird – vor allem auf Grund des steigenden Absatzes von Elektromobilen in China. Der Konzern schätzt diesen für 2022 auf 6,5 Mio. Einheiten. Das wäre das doppelte Volumen des Vorjahres.

Und laut SQM stehe dem starken Nachfragewachstum gegenüber, dass ähnlich wie in der Vergangenheit auch aktuell zu beobachten sei, dass – abgesehen von bei SQM selbst – neues Angebot langsamer als erwartet auf den Markt komme. Das werde dazu führen, dass das Angebot weiterhin knapp bleiben dürfte und damit die hohen Lithiumpreise den Rest des Jahres über und auch ins neue Jahr hinein bestehen bleiben dürften.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann oder gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.