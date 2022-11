Jackpot Digital Inc.

Für das Board of Jackpot Digital Inc.,

Jackpot Digital Inc. ist ein führender Hersteller elektronischer Spieltische für die Kreuzfahrtschiffbranche und die regulierte Casino-Industrie. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Mehrspieler-Gaming-Produkte, unter anderem Poker und Casino-Spiele, die durch ein solides Angebot an Backend-Tools für Betreiber ergänzt werden, mit welchen diese ihr Gaming-Geschäft effizient kontrollieren und optimieren können.

Über Jackpot Digital Inc.

Das Chumash Casino Resort befindet sich in Santa Ynez (Kalifornien) in der Nähe von Santa Barbara und bietet ein 94.000 Quadratmeter großes Casino mit über 2.300 Spielautomaten, 45 Spieltischen, einem Bingo-Raum mit 1.000 Plätzen und einem Poker-Raum sowie ein Resort-Hotel.

Vancouver, British Columbia - 18. November 2022 - Jackpot Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Jackpot“) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Börse Frankfurt: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Chumash Casino Resort eine Lizenzvereinbarung zur Installation von vier (4) elektronischen Spieltischen („ETG“) der Marke Jackpot Blitz unterzeichnet hat. Die Lizenzvereinbarung unterliegt den üblichen Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden.

Jackpot Digital unterzeichnet Vereinbarung über vier Spieltische mit dem Chumash Casino Resort in Südkalifornien

