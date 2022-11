Wirtschaft investiert wieder mehr in Forschung und Entwicklung

Berlin (ots) - Insgesamt haben sich die internen FuE-Aufwendungen der

Unternehmen in Deutschland im Jahr 2021 gegenüber dem schwachen Vorjahr um knapp

6 Prozent erhöht. Besonders hohe Wachstumsraten zeigen Informations- und

Kommunikationsdienstleistungen sowie Life Sciences. Absolut legte die

Automobilindustrie am stärksten zu. Dies zeigen erste Trendzahlen aus der

FuE-Befragung, die der Stifterverband jährlich im Auftrag des Bundesministeriums

für Bildung und Forschung durchführt.



Im Jahr 2021 haben die Unternehmen in Deutschland für eigene,

unternehmensinterne Forschung und Entwicklung 75,2 Milliarden Euro ausgegeben.

Das ist ein Anstieg von 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Ausgaben

für Forschungsaufträge haben sich erhöht. Häufig angewiesen auf Wissen und

Dienstleistungen anderer, vergeben Unternehmen Forschungs- und

Entwicklungsaufträge an andere Unternehmen oder Hochschulen und

Forschungseinrichtungen im In- und Ausland. Im Jahr 2021 belief sich die Summe

dieser externen FuE-Ausgaben auf 26,1 Milliarden Euro - eine Steigerung um 14

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies sind Ergebnisse erster Trenddaten aus der

Erhebung zu Forschung und Entwicklung (FuE) im Wirtschaftssektor, die die

Wissenschaftsstatistik im Stifterverband jährlich durchführt.