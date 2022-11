--------------------------------------------------------------

Deutschland hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt, um die Dekarbonisierung zubeschleunigen und den Klimawandel zu bekämpfen: Spätestens bis 2038 sollen 100Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Die Solarkraft soll miteinem Anteil von rund 40 Prozent einen großen Anteil beisteuern. Um dasumzusetzen, müssten in Spitzenjahren bis zu 50 Millionen Photovoltaik-Module proJahr installiert werden. Das Problem: Ein Großteil dieser Module stammt aktuellaus China. Damit sich Deutschland in Sachen Energie nicht in eine neueAbhängigkeit begibt, sind massive Investitionen in die deutschePhotovoltaik-Branche nötig. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Analyse derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland.50 Millionen Photovoltaik-Module pro Jahr nötig2021 lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromproduktionbei 46 Prozent. Laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sollen bis 2030 imJahresdurchschnitt mindestens 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energienstammen; spätestens 2038 sollen es 100 Prozent sein. Eine der Hauptstromquellenim künftigen Energiemix ist die Photovoltaik. Derzeit stammen knapp 10 Prozentdes Stroms aus der Sonnenkraft; 2040 sollen es rund 40 Prozent sein."Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, ist ein gewaltiger Kraftakt nötig",kommentiert Heiko Stohlmeyer, Direktor Erneuerbare Energien bei PwC Deutschland.Die Produktion von Strom aus Solar müsste bis 2040 jährlich um über siebenProzent zulegen. "Das entspricht in manchen Jahren einem Zubau von rund 20Gigawatt Solarstrom-Leistung zusätzlich pro Jahr - das ist drei Mal so viel wieim bisherigen Rekordjahr 2011, als 7,9 Gigawatt Leistung verbaut wurden",erläutert Heiko Stohlmeyer.Geht man von einer durchschnittlichen Modulleitung von 440 Watt Peak aus,müssten bei einem Zubau von 20 Gigawatt jedes Jahr rund 50 MillionenPhotovoltaik-Module auf deutschen Dächern und Freiflächen installiert werden.Problematisch daran ist, dass diese Module seit dem Niedergang der deutschen