Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Befragung von mehr als 2.000Bundesbürger:innen ab 18 Jahren im Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC Deutschland.Die Inflation beeinflusst die Shoppingpläne der Verbraucher:innen"Das Interesse der deutschen Verbraucher:innen am Black Friday und Cyber Mondaybleibt hoch. Allerdings beeinflusst die hohe Inflation das Einkaufsverhalten derMenschen", kommentiert Dr. Christian Wulff, Leiter des Bereichs Handel undKonsumgüter bei PwC Deutschland und EMEA. Aus seiner Sicht lassen sich zweiTendenzen ausmachen: "Einerseits sind viele Menschen derzeit eher vorsichtig mitihren Ausgaben, weil ihnen weniger Geld zur Verfügung steht und der Blick in dieZukunft von großer Unsicherheit geprägt ist. Andererseits wollen sie dieSonderangebote rund um den Black Friday 2022 bewusst nutzen, weil sie davonausgehen, dass sich die Preisspirale weiter drehen wird."Im Durchschnitt wollen die Befragten 289 Euro in Black-Friday-Schnäppcheninvestieren - das ist etwas mehr, als sie im vergangenen Jahr ausgaben (271Euro). Vier von fünf Schnäppchenjägern (78 Prozent) geben dabei an, dass sichdie aktuelle Situation mit steigenden Preisen auch auf ihre Einkäufe am BlackFriday und Cyber Monday auswirkt. So planen 38 Prozent der Befragten, nur das zukaufen, was sie benötigen und vorab geplant haben. Rund jede:r Fünfte willgünstige Einzelhändler und Onlineshops aufsuchen; ebenso viele schauen gezieltnach preiswerten Produkten wie beispielsweise Eigenmarken oderSecond-Hand-Artikeln.Konsument:innen sind vorsichtiger mit ihren AusgabenRund jede:r Fünfte (18 Prozent) gibt an, in der diesjährigen "Black Week"