SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Umweltschutzorganisationen sehen noch etliche Lücken im Entwurf für eine Abschlusserklärung des UN-Klimagipfels in Ägypten. Das am Freitag veröffentlichte 10-seitige Papier sei insgesamt "kein großer Wurf" und habe keine Signalwirkung für einen angemessenen Klimaschutz, sagte Jan Kowalzig von Oxfam der Deutschen Presse-Agentur in Scharm el Scheich. "Das ist zum Teil, was wir schon hatten - oder sogar noch abgeschwächt. Das ist ungenügend."

Kritisch äußerte sich auch Friederike Röder von Global Citizen. "Der aktuelle Entwurf ist weit davon entfernt, die Klimakrise aufzuhalten, da echte Fortschritte in Schlüsselbereichen fehlen." So müsse der Text klarstellen, wie es mit den Subventionen für Öl, Gas und Kohle weitergehen soll. "Die Sprache ist derzeit verwirrend und enthält keine Fristen." Zudem müsse der schrittweise Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen festgeschrieben werden, nicht nur aus der Kohle. "Mehrere Länder haben Vorschläge gemacht, aber keiner hat es in den Text geschafft."