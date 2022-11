Krombach (ots) - Krombacher meets Spezi! Die beiden bekannten Marken arbeitenjetzt intensiv zusammen. Denn ab dem Frühjahr 2023 erweitert die KrombacherBrauerei mit dem neuen Cola-Orange Mix "Krombacher Spezi" ihr starkesalkoholfreies Markenportfolio - und geht eine langfristige Partnerschaft mit demAugsburger Brauhaus Riegele als Lizenzgeber der "Spezi"-Markenrechte ein."Wir freuen uns sehr auf die neue Partnerschaft zwischen den beiden extrembeliebten Marken Krombacher und Spezi. Unser neues Krombacher Spezi ist alsCola-Orange Mischgetränk eine ideale Ergänzung unseres Sortiments sowie einweiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, unser alkoholfreies Portfolio weiterzu stärken", sagt Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei.Krombacher Spezi wird auf der bekannten Spezi Original-Rezeptur basieren,verfeinert um eine fruchtig-frische Note, und ist damit ein Mix-Getränk für dieganze Familie, natürlich alkoholfrei.Die besondere Verbindung der beiden Markenikonen wird sich auch im modernen,lebensfrohen Design-Auftritt von Krombacher Spezi zeigen. Zum Launch sind abFrühjahr 2023 aufmerksamkeitsstarke Aktivierungen und eine zeitgemäßezielgruppengerechte Ansprache, vor allem im digitalen Umfeld, in denKernabsatzgebieten von Krombacher geplant. Krombacher Spezi wird sowohl imHandel als auch in der Gastronomie erhältlich sein.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: mailto:presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/42000/5373557OTS: Krombacher Brauerei GmbH & Co.