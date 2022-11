Yili zum offiziellen Milchprodukte-Partner des G20-Gipfels ernannt

Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) - Der G20-Gipfel 2022 fand am 15. und 16.

November in Bali, Indonesien, mit dem Motto "Recover Together, Recover Stronger"

statt. Die Yili Group wurde zum Milchprodukte-Partner des G20-Gipfels ernannt.

Die Eiscreme Joyday, produziert von PT Yili Indonesia Dairy, wird Teilnehmern

aus aller Welt in verschiedenen erfrischenden Geschmacksrichtungen angeboten.



Erleben Sie die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier:

https://www.prnasia.com/mnr/yiligroup_202211.shtml