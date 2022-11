KfW-Kreditmarktausblick Kreditneugeschäft mit Unternehmen auf Rekordkurs

Frankfurt am Main (ots) -



- Hoher Finanzierungsbedarf für Betriebsmittel und Lagerhaltung treibt

Kreditnachfrage an

- Darlehen an Energieunternehmen zur Sicherung der Energieversorgung schlagen

sich zusätzlich nieder

- Kleine und mittlere Unternehmen spüren bereits sich verschlechternde

Finanzierungsbedingungen



Das Kreditneugeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen ist im zweiten Quartal

2022 um 21,3% gestiegen und hat damit ein Rekordhoch erreicht, wie der neue

KfW-Kreditmarktausblick von KfW Research zeigt. Ausschlaggebend für dieses

starke Wachstum war eine Kombination aus hohem Finanzierungsbedarf für

Betriebsmittel und Lagerhaltung, den Krediten der KfW an Unternehmen des

Energiesektors im Auftrag des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung sowie

vor allem im Jahresvergleich der schwachen Kreditvergabe im zweiten Quartal des

Jahres 2021. Auch ohne die beiden letztgenannten Sondereffekte wäre die

Kreditvergabe deutscher Banken deutlich um 10% gestiegen.