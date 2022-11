ESG-Unternehmensrating 2022 die Bayerische unter Deutschlands nachhaltigsten Versicherern (FOTO)

München (ots) - Es ist eines der wichtigsten Nachhaltigkeitsratings der

Versicherungsbranche: In einer umfangreichen Studie untersuchten Zielke Research

Consult gemeinsam mit MORGEN & MORGEN die Nachhaltigkeit von deutschen

Versicherungen. Als einer von nur zwölf Versicherern erreicht die Bayerische das

Spitzenrating "Gold".



Beim Thema Nachhaltigkeit ist der Faktor Transparenz entscheidend: Statt nur zu

behaupten, dass man als Unternehmen nachhaltig agiert, sollten Versicherer

nachweisen, was sie in den Bereichen ESG tatsächlich bewegen. Deshalb sind

unabhängige Ratings zur Beurteilung der Nachhaltigkeit elementar.