Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.11.2022

Kursziel: 22,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter



Q3-Ergebnis wie erwartet von Retail-Expansion geprägt - Neue Sportwetten-Plattform zeigt erfreuliche Margenentwicklung

Die pferdewetten.de AG hat am Montag Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht, die unseren Erwartungen entsprachen.



Brutto-Gaming-Ertrag (GGR) leicht über Vorjahr - EBIT von Investitionen beeinflusst: In Q3 verzeichnete das Unternehmen einen GGR von 8,0 Mio. Euro, was einer Steigerung von 7,4% yoy entspricht. Ergebnisseitig erzielte die Gruppe ein negatives EBIT von -2,4 Mio. Euro und lag damit unterhalb des Vorjahreswertes von -2,0 Mio. Euro (MONe: -2,3 Mio. Euro). Diese Entwicklung war aufgrund der seit Mitte diesen Jahres laufenden Shop-Expansion sowie der Investitionen in die eigene Plattform der Sportwette zu erwarten (Q3-Ergebnis Sportwette: -2,6 Mio. Euro). Der Ergebnisbeitrag des in der Vergangenheit robusten Pferdewetten-Segmentes zeigte sich in Q3 leicht eingetrübt (0,3 Mio. Euro vs. Q1/22: 1,9 Mio. Euro; Q2/22: 0,6 Mio. Euro). Die Volatilität in diesem Bereich ist jedoch durch die Ausgestaltung als Buchmacherwette, bei der das Unternehmen das volle Verlustrisiko trägt, geschäftsmodell-inhärent - der vergangene Sonntag, der als wetteinsatzstärkster Tag der Unternehmensgeschichte gute Margen aufwies, unterstreicht indes, dass keine strukturellen Herausforderungen vorliegen. Zudem stehen die volumen- und ergebnisstarken Monate im Jahresendquartal noch bevor, sodass in 2022 ein EBIT i.H.v. 4,6 Mio. Euro (MONe) aus der Pferdewette und daher unsere Gesamtprognose für das Geschäftsjahr weiterhin erreichbar erscheinen.



Shop-Eröffnungen verzögert - erste Ergebnisse der Sportwette (online & stationär) hingegen erfreulich: Der Vorstand betonte die weiterhin zähen Genehmigungsverfahren durch die Behörden, die die Expansionsgeschwindigkeit stärker als erwartet beeinflussen. Untenstehende Tabelle zeigt die Anzahl und den Bearbeitungsstand der Shop-Eröffnungen sowie die Meilensteinplanung.



[Tabelle]



Zufrieden zeigte sich das Management mit Blick auf die deutlich über der Planung liegenden Umsätze pro Shop. Demnach rechnete der Vorstand ursprünglich mit einem Erlösniveau von 80.000 Euro pro Shop und Monat - verzeichnete bisher jedoch Werte von durchschnittlich 120.000 Euro. Auch ergebnisseitig verliefen die ersten Monate im stationären sowie online Sportwetten-Geschäft erfreulich, was zu einer signifikanten Steigerung der Rohmargenniveaus führte. Die Filialen profitierten - wie oben bereits beschrieben - von einer deutlich über der Planung liegenden Topline. Die Margenverbesserung im Onlinebereich basierte insbesondere auf der Nutzung der mit dem Joint Venture (SWO) eigenentwickelten Software-Plattform.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 22,50 Euro