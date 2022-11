Inside Börsenplatz Börsen-Zeitung und finanzen.net starten Kooperation

Karlsruhe / Frankfurt (ots) - Erstes Newsletter-Format erscheint am 21.11.2022 /

Zweimal wöchentlich das Wichtigste zur Finanzmarkt- und Kursentwicklung /

Kostenfreies Abo unter http://www.inside-boersenplatz.de/



Finanzinteressierte Leserinnen und Leser starten künftig mit einem neuen Angebot

in die Woche: Am 21.11.2022 erscheint die erste Ausgabe von Inside Börsenplatz ,

dem gemeinsamen Newsletter von Börsen-Zeitung und finanzen.net. Inside

Börsenplatz bietet Lesern zweimal pro Woche komprimiert und informativ einen

Überblick über die Ereignisse auf den Finanzmärkten sowie eine Einordnung des

aktuellen Kursgeschehens. Das Angebot ist unter

http://www.inside-boersenplatz.de kostenfrei abonnierbar.