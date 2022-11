Ölpreise geben weiter nach - starker Rückgang auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gesunken und haben an die Verluste der Vortage angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im Mittagshandel 89,21 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 37 Cent auf 81,27 Dollar.

Im Vergleich zum Vortag ging es mit den Ölpreisen aber nur leicht nach unten. Am Donnerstag war die Notierung für Rohöl aus der Nordsee stark gefallen und erstmals seit Oktober unter die Marke von 90 Dollar gerutscht. Ein starker Dollar, Rezessionsgefahren in den USA und steigende Corona-Fälle in China hatten die Ölpreise in der Spitze mehr als drei Dollar nach unten gedrückt.