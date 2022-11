Frachter mit russischem Düngemittel geht nächste Woche nach Malawi

GENF (dpa-AFX) - Eine erste Lieferung aus den in europäischen Häfen blockierten russischen Düngemitteln soll kommende Woche nach Malawi gebracht werden. Das sagte die Generalsekretärin der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad), Rebeca Grynspan, am Freitag in Genf.

Das Schiff solle nach derzeitigen Planungen am 21. November auslaufen. Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) koordiniert den Transport. Russland gebe diese Düngemittel als Spende ab, sagte Grynspan. Das Schiff soll nach früheren Angaben 20 000 Tonnen Düngemittel in Rotterdam laden.