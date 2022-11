BPI-AMNOG-Daten 2022 Marktaustritte bleiben ein Problem (FOTO)

Berlin (ots) - Die AMNOG-Daten 2022 des Bundesverbandes der Pharmazeutischen

Industrie e.V. (BPI) verdeutlichen: Immer noch verlassen zu viele, derzeit jedes

achte, Arzneimittel wieder den Markt, nachdem es das AMNOG-Verfahren durchlaufen

hat. Damit stehen diese Innovationen den Patientinnen und Patienten hierzulande

nicht mehr zur Verfügung. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz könnte diesen

Trend noch verstärken.



Aus jeder mit einem Marktaustritt entstehenden Verfügbarkeitslücke kann auch

eine Versorgungslücke entstehen, sofern das Medikament therapeutisch nicht oder

nur schwer ersetzbar ist. Die Zahl der Marktaustritte könnte sich zudem durch

die im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vorgesehene Revision des AMNOG noch

weiter erhöhen. Denn, wenn laut Gesetzesentwurf in Zukunft nur noch Präparate

mit den sehr seltenen Kategorien "beträchtlicher und erheblicher Zusatznutzen"

einen höheren Erstattungsbetrag erzielen können, gehen wichtige Anreize

verloren, in Innovationen und damit in eine bessere Versorgung in Deutschland zu

investieren. Das Grundprinzip des AMNOG würde einfach über Bord geworfen: Nicht

mehr die Honorierung von therapeutischem Fortschritt wäre das Ziel, sondern das

AMNOG würde zu einem reinen Kostensparinstrument umgebaut.