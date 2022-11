Finanzminister Hunt schwört Briten auf schwere Zeiten ein

LONDON (dpa-AFX) - Nach der Vorlage seines Haushalts mit Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen in Milliardenhöhe hat Finanzminister Jeremy Hunt die Briten auf schwere Zeiten eingestimmt. "Die nächsten zwei Jahre werden eine Herausforderung", sagte der konservative Politiker am Freitag dem Sender Sky News. Es sei "eine schwierige Zeit für alle", sagte Hunt. Aber die Maßnahmen seien notwendig, um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen und die Inflation zu bekämpfen.

Hunt hatte am Vortag angekündigt, dass die Regierung die Zuschüsse zu den Energierechnungen senkt. Die Höhe der Steuerfreibeträge bleibt zwei weitere Jahre bis 2028 eingefroren, dadurch rutschen viele Menschen in höhere Steuerklassen. Zudem müssen mehr Menschen den Spitzensteuersatz von 45 Prozent bezahlen. Von 2025 an dürfen die Ministerien ihre Ausgaben nur noch um 1 Prozent pro Jahr steigern. Großbritannien steckt in einer Rezession.