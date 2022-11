DAX steigt erneut über 14.400 Punkte an

Damit bewegt sich der DAX weiterhin in dünner Luft unter dem oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.500 Punkten. Solange der DAX hier nicht über den Fibonacci-Fächer nach oben durchbricht, ist im weiterhin Verlauf mit eher wieder fallenden Kursen zu rechnen. Am heutigen Freitag findet zudem der kleine Verfallstermin an den Terminbörsen statt. Verfallstermine sorgen oft für einen volatilen Handel.

Aktuelle Lage