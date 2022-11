Anschnallen rettet Leben! - Aktion der BG BAU gegen schwere Unfälle mit umstürzenden Baumaschinen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Anschnallen rettet Leben! - Aktion der BG BAU gegen schwereUnfälle mit umstürzenden BaumaschinenWenn Baumaschinen umstürzen, wird der Beckengurt zum entscheidendenSicherheitsfaktor. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete dieBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) fünf Todesfälle durchumstürzende Baumaschinen und auch in diesem Jahr gab es erneut zwei tödlichVerunglückte - keiner war angeschnallt. "Wann schnallst du's? Anschnallen rettetLeben!" heißt deshalb eine aktuelle Aktion der BG BAU, die dafür wirbt,jederzeit den Gurt anzulegen.Immer wieder stürzen Baumaschinen wie Radlader oder Bagger im Einsatz um, zumBeispiel durch ungeeignete Bodenverhältnisse oder unterschätzteGeländeneigungen. Besonders Bagger oder Radlader sind oft an Absturzkanten undBöschungen im Einsatz, somit ist die Gefahr eines Umsturzes hoch. Beckengurtesind dabei eine Lebensversicherung für Fahrerinnen und Fahrer - wenn sie genutztwerden. Denn wer angeschnallt ist, bleibt beim Kippen der Baumaschine in derKabine und ist durch den Überrollschutz vor schweren und tödlichen Verletzungengeschützt. Ein angelegter Anschnallgurt verhindert nicht nur, dass Menschen ausder Kabine herausgeschleudert werden, sondern auch den gefährlichen reflexhaftenAbsprung. Beides kann fatale Folgen haben, da die Person unter der umstürzendenMaschine begraben werden kann. Insgesamt starben in den vergangenen sechs Jahrenbei 113 Umstürzen von Radladern und Baggern zehn Baumaschinenführer."Bei unseren Kontrollen auf Baustellen stellen wir fest, dass viele Führerinnenund Führer von Baumaschinen nicht angeschnallt sind", sagt Bernhard Arenz,Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. "Dabei sind die Regelneindeutig. Auch in Baumaschinen herrscht Gurtpflicht. Mit unserer Aktion wollenwir alle Beteiligten dafür sensibilisieren, dass das Anschnallen Leben rettenkann." Die Verantwortlichen im Unternehmen sollten in der Betriebsanweisungdeutlich machen, dass die Benutzung eines Baggers oder Radladers nur mitangelegtem Gurt gestattet ist und die Gurtpflicht in der Unterweisung explizitansprechen. Aufsichtführende müssen darauf achten, dass diese auf der Baustelleumgesetzt wird. Der kostenlos bei der BG BAU erhältliche Aufkleber (https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kampagne-anschnallen) fürdie Fahrerkabine erinnert auch im Alltag an die Gurtpflicht.Mit der seit Sommer laufenden Aktion "Wann schnallst Du´s? Anschnallen rettetLeben" stellt die BG BAU den Unternehmen vielfältiges kostenloses Material zurVerfügung: Aufkleber für Baumaschinen fordern zum Anschnallen auf, Poster undFlyer klären auf, ein Video-Spot rüttelt wach. Eine Webseite zur Aktion fordert