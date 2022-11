Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,96 € , was eine Steigerung von +5,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Siemens Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 132,0EUR an der Börse Tradegate.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Siemens von 172 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Virgo bekräftigte seine Kaufempfehlung in einer am Freitag vorliegenden Studie angesichts anhaltender Wachstums- und Margendynamik des Münchner Industriekonzerns./ag/la

