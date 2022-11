NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung fürdie Alphabet A-Aktie auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 135 US-Dollar angegeben. Dies schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Berichtssaison der US-Internetwerte. Sie gehe mit Blick auf die Kursreaktionen als eine der volatilsten in den inzwischen mehr als zwanzig Jahren der Branche in die Geschichte ein, so der Experte. Bei der Google-Mutter Alphabet stelle sich zunächst vor allem die Frage, wie kurzfristiger Gegenwind und der langfristig strukturelle Aufwind das Jahr 2023 prägen werden./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 00:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Alphabet Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 95,24EUR an der Börse Tradegate.