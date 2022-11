FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Knorr-Bremse von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 63 Euro angehoben. Die Investitionsgüterbranche sei wieder attraktiv geworden, wenn man von einer moderaten Rezession ausgehe, schrieb Analystin Delphine Brault in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei Knorr-Bremse sieht sie zunehmende Dynamik und hält die Erwartungen an das China-Geschäft inzwischen für äußerst gering./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 17:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2022 / 17:52 / MEZ

Die Knorr-Bremse Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 54,10EUR an der Börse Tradegate.