Berlin (ots) - Die Charta "Intelligente Mobilität im Wohnquartier" wurde

gemeinsam mit Wohnungsunternehmen, Kommunen, Mobilitätsdienstleistern und

Planenden auf den Weg gebracht, um klimafreundliche Mobilität im Wohnquartier zu

verankern. Sie formuliert Leitlinien, wie Wohnen und Mobilität künftig zusammen

geplant werden können. Das Ziel: Niemand soll mehr auf ein eigenes Auto

angewiesen sein, um gut von A nach B zu kommen.



Die Verkehrswende beginnt genau dort, wo drei Viertel unserer Wege starten: vor

der eigenen Haustür. Hier treffen wir jeden Tag eine wichtige Entscheidung: Mit

welchem Verkehrsmittel komme ich am besten ans Ziel. Steige ich ins Auto oder

nutze ich Bus, Bahn, das Fahrrad, Sharing-Angebote oder gehe ich zu Fuß. Eine

gute Entscheidung können wir aber nur dann treffen, wenn Alternativen zum

klimaschädlichen Auto einfach und bequem verfügbar sind. Deshalb hat der

ökologische Verkehrsclub VCD im Rahmen des Projekts "Bundesweites Netzwerk

Wohnen und Mobilität", gemeinsam mit Wohnungsunternehmen, Kommunen,

Mobilitätsdienstleistern, Architekt*innen und Stadtplanenden, die Charta

"Intelligente Mobilität im Wohnquartier" auf den Weg gebracht. Rund 50

Erstzeichnende gehen gemeinsam voran und bekennen sich dazu, klimafreundliche

Mobilitätsangebote in Quartieren künftig fest einzuplanen und bereitzustellen.





Thomas Mager, VCD-Bundesvorstand: "Wir alle wissen: Die Verkehrswende ist einMammutprojekt, das wir nur gemeinsam stemmen können - und müssen, wenn wir einelebenswerte Zukunft haben wollen. Der Schlüssel dafür liegt im unmittelbarenLebensraum der Menschen: im Wohnquartier. Denn nur wenn es direkt vor derHaustür gute Alternativen zum eigenen Auto gibt, können die Menschen freiwählen, wie sie mobil sein wollen - und eine klimafreundliche Wahl treffen."Das Erscheinen der Charta muss auch vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenbetrachtet werden. Denn steigende Energie- und Baukosten, Materialknappheit undFachkräftemangel setzen Wohnungsunternehmen und Kommunen unter hohen Druck. Umsobemerkenswerter, dass sich trotzdem so viele von ihnen mit ihrer Unterschriftfür mehr Umweltschutz einsetzen. Mit der Charta sind die Unterzeichnenden nichtnur Wegbereiter für klimafreundliche Mobilität, sie senden auch ein klaresSignal an die Bundesregierung, das Thema auf der politischen Agenda zupriorisieren. Denn Wohnen und Mobilität gehören zu den Sektoren, die die Umweltam stärksten belasten. Um die CO2-Emissionen wirksam zu verringern, müssen siedaher zusammen geplant werden. Dafür braucht es, besonders in Krisenzeiten, dieUnterstützung durch den Bund.Die Veröffentlichung der Charta wurde initiiert vom VCD-Projekt "BundesweitesNetzwerk Wohnen und Mobilität", das im Rahmen der NationalenKlimaschutzinitiative vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit gefördert wird. Es bringt Wohnungsunternehmen, Kommunen, Planende undMobilitätsdienstleister zusammen, um gemeinsam an intelligenten, umwelt- undsozialverträglichen Mobilitätskonzepten für Wohnquartiere zu arbeiten.Mehr Informationen zur Charta "Intelligente Mobilität im Wohnquartier" und dieMöglichkeit zur Unterzeichnung finden Sie hier: intelligentmobil.de/charta