Pasinex meldet Neuigkeiten aus dem Unternehmen

Andrew Gottwald, Chief Financial Officer von Pasinex, kommentiert: „Das Jahr 2022 stand für Pasinex ganz im Zeichen einer Verbesserung der verfahrenstechnischen, operativen und finanziellen Gesundheit. Ich bin sehr froh, dass wir hier entsprechende Fortschritte erzielt haben und die Angelegenheiten in puncto Steuerabgaben und Betriebsgenehmigungen hinter uns lassen können. Wir können unseren Blick nun auf eine Steigerung der Wertschöpfung aus den hochgradigen Sulfiden der Mine Pinargozu richten und uns mehr in das Projekt Gunman in Nevada vertiefen.“

Betriebsgenehmigungen für Pinargozu und Akkaya

Am 1. Juli 2022 wurde verlautbart, dass Pasinex eine Klage gegen das türkische Bergbauministerium T.C. Maden ve Petrol Iserl Genel Mudurlugu („MAPEG“) eingereicht hat, nachdem seitens des Ministeriums der Entschluss gefasst wurde, die Betriebsgenehmigung für den Hauptbergbau von Horzum AS nicht über den 15. April 2023 hinaus zu verlängern und auch die Explorationsgenehmigung für den Betrieb Akkaya von Pasinex Arama nicht zu verlängern. Seitdem wurden bei den Verhandlungen mit MAPEG Fortschritte erzielt, und auf der MAPEG-Website wurde nun bekannt gegeben, dass die entsprechenden Anträge nunmehr genehmigt wurden und eine Verlängerung für die beantragte Laufzeit von zehn Jahren erfolgt. Die Verlängerung für Pasinex Arama war an bestimmte geringfügige Zusatzinformationen geknüpft, die von Pasinex Arama vorgelegt werden mussten. Diese Zusatzinformationen wurden nun vorgelegt und von MAPEG angenommen. Für die Genehmigung von Horzum AS wurden bis dato keine zusätzliche Informationen angefordert. Es ist davon auszugehen, dass die Genehmigungen unterzeichnet und bedingungslos erteilt werden. Weitere Neuigkeiten werden nach Erhalt veröffentlicht.

Umstrukturierung der Steuerabgaben bei Horzum AS im Dezember 2020

Im Dezember 2020 hat Horzum AS seine zum 31. August 2020 fälligen Steuerverbindlichkeiten laut Genehmigung der türkischen Steuerbehörde umstrukturiert. Horzum AS hat sich an den Zeitplan für die Entrichtung der Steuerabgaben gehalten, die Zahlungen jedoch frühzeitig im September und Oktober 2022 getätigt und nun alle erforderlichen Steuerraten abbezahlt. Im Rahmen dieses Steuerumstrukturierungsprogramms sind nun keine weiteren Zahlungen mehr erforderlich. Horzum AS ist aktuell mit allen laufenden Steuerzahlungen auf neuestem Stand.