LyondellBasell beschließt Arbeiten zum Bau einer modernen Recyclinganlage in Wesseling fortzusetzen

Das bereits angekündigte deutsche Joint Venture Source One Plastics wird die Anlage mit Kunststoffabfällen beliefern. Source One Plastics plant den Bau einer Anlage, in der die Menge an Kunststoffverpackungsabfällen recycelt werden soll, die von rund 1,3 Millionen Bundesbürgern pro Jahr erzeugt wird. Diese Kunststoffabfälle werden aus Materialien wie mehrschichtigen Lebensmittelverpackungen oder gemischten Kunststoffbehältern bestehen, die heute in der Regel nicht recycelt werden.

ROTTERDAM, Niederlande, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell hat heute die Entscheidung getroffen, die Planung für den Bau einer chemischen Recyclinganlage am Standort Wesseling voranzutreiben. In dieser Anlage, die auf der MoReTec -Technologie von LyondellBasell basiert, sollen vorbehandelte Kunststoffabfälle in Ausgangsmaterial für die Produktion neuer Kunststoffe umgewandelt werden. Die endgültige Investitionsentscheidung ist für Ende 2023 vorgesehen.

"Wir arbeiten aktiv daran, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Die Weiterentwicklung unserer MoReTec-Technologie ist ein weiterer Schritt, den LyondellBasell unternimmt, um die Entwicklung und Umsetzung skalierbarer nachhaltiger und kreislauffähiger Technologien zu beschleunigen", sagte Yvonne van der Laan, Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions bei LyondellBasell. "Diese differenzierte Technologie mit hohem Ertrag wird es uns ermöglichen, Kunststoffabfälle in Pyrolyseöl und Pyrolysegas umzuwandeln, die wir in unseren Crackern als Ausgangsmaterial für die Produktion neuer Kunststoffe verwenden können. Feste Prozessrückstände können wiederverwendet oder in anderen Anwendungen verbraucht werden, was diese Technologie zu einem energieeffizienten, abfallfreien Verfahren für das Recycling von Kunststoffabfällen macht".

Die Inbetriebnahme der MoReTec-Anlage ist für Ende 2025 mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr geplant. Das produzierte Rohmaterial wird am Standort Wesseling von LyondellBasell in neue CirculenRevive-Polymere umgewandelt, die in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungen und Gesundheitsprodukten eingesetzt werden.

MoReTec - Eine innovative Geschichte

2018 begann LyondellBasell gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit der Grundlagenforschung im Bereich des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen, bei der die Effizienz der MoReTec-Technologie im Labormaßstab nachgewiesen wurde. Im Oktober 2019 kündigte das Unternehmen den Bau einer chemischen Recycling-Pilotanlage an seinem Standort in Ferrara, Italien, an, die im August 2020 in Betrieb genommen wurde. Mit dem Betrieb der Pilotanlage konnten die Forschungsarbeiten die Effizienz des Recyclingprozesses verbessern, einen kommerziell nutzbaren Katalysator identifizieren und weitere Fortschritte bei der Charakterisierung des Abfall-Rohstoffstroms erzielen. Die Fähigkeit der MoReTec-Anlage wurde weiter ausgebaut, indem die Pilotanlage im Jahr 2021 in eine industrielle Anlage im kleinen Maßstab umgewandelt wurde.