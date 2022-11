IsoEnergy erhöht Finanzierung auf $18,3 Millionen

Saskatoon, SK (18. November 2022) - IsoEnergy Ltd. (TSX-V: ISO) (OTCQX: ISENF) ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 16. November 2022 das Angebot aufgestockt hat, indem es zugestimmt hat, zusätzliche 900.000 Nicht-"Flow-Through"-Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 3,33 C$ pro Stammaktie zu verkaufen, was einen Bruttoerlös von insgesamt 3 Millionen C$ ergibt (das "zusätzliche Angebot").

Das zusätzliche Angebot wird voraussichtlich am oder um den 6. Dezember 2022 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen und unterliegt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für Transaktionen dieser Art, einschließlich der Fertigstellung der endgültigen Dokumentation und des Erhalts aller erforderlichen börslichen und behördlichen Genehmigungen. Die im Rahmen des zusätzlichen Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft.

Die Wertpapiere, die im Rahmen des zusätzlichen Angebots angeboten werden sollen, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über IsoEnergy

IsoEnergy ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an aussichtsreichen Projekten im infrastrukturreichen östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Im Jahr 2018 entdeckte das Unternehmen die hochgradige Lagerstätte Hurricane auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. Die Lagerstätte Hurricane verfügt über angezeigte Mineralressourcen von 48,61 Millionen lb U3 O8 basierend auf 63.800 Tonnen mit einem Gehalt von 34,5 % U3 O8 und abgeleitete Mineralressourcen von 2,66 Millionen lb U3 O8 basierend auf 54.300 Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 % U3 O8 (8. Juli 2022). Die Hurricane-Lagerstätte befindet sich zu 100 % im Besitz von IsoEnergy und ist nicht mit Lizenzgebühren belastet. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in den Bereichen Uranexploration, -erschließung und -betrieb zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde gegründet und wird vom Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. unterstützt.