Konferenz in Berlin Illegaler Handel in wirtschaftlichen Krisenzeiten

Berlin (ots) - Die drohende Rezession und steigende Lebenshaltungskosten für

Verbraucherinnen und Verbraucher schaffen günstige Bedingungen für vermehrte

illegale Aktivitäten. Wie schon in der Pandemie versuchen Kriminelle die sich

ihnen aktuell bietenden günstigen Profitchancen bestmöglich zu nutzen. Die

Konferenzveranstaltung "Illegaler Handel in wirtschaftlichen Krisenzeiten" (http

s://eventscustom.economist.com/illicit-trade-amid-economic-crises/?RefID=ICAGPRm

edia&utm_source=email&utm_medium=eloqua&utm_campaign=Illicit-trade&utm_content=I

CAGPRmedia) am 24. November von 13.30 Uhr bis 15.35 Uhr in Berlin widmet sich

dieser Problematik. Namhafte Experten werden zu diesem Thema sprechen. Das Event

wird veranstaltet von Economist Impact und unterstützt von Philip Morris

International.



Illegaler Handel stellt eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit sowie den

staatlichen Haushalt dar. Die Entwicklung und Umsetzung neuer regulatorischer

Konzepte sowie die sektorübergreifende Zusammenarbeit gestalten sich angesichts

unterschiedlicher Prioritäten der involvierten Akteure schwierig. Eine

koordinierte Abstimmung aller Akteure ist aber dringend notwendig, um gemeinsam

Lösungen für dieses Problem zu finden.